Якутск остался без света и тепла из-за аварии на ГРЭС

В Якутске и ряде соседних районов отключена подача электричества, воды и отопления из-за аварии на Якутской ГРЭС, сообщает ТАСС.

Причиной полного отключения ГРЭС стал пожар и, по неподтвержденным данным, взрыв одной из турбин. Поскольку вслед за этим резко выросла нагрузка на Якутскую ТЭЦ, она тоже прекратила работу.

Пожар на ГРЭС ликвидирован, питание станции восстановлено. Однако подача электроэнергии потребителям, по данным «Якутскэнерго», восстановлена лишь в ряде районов.

Между тем, температура воздуха в Якутске – около нуля градусов по Цельсию.