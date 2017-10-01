Явка на референдуме в Каталонии превысила 50%

На референдуме о независимости Каталонии от Испании проголосовали более 50% жителей автономного сообщества, сообщает El Periodico.

Официальный представитель каталонского правительства Жорди Турулл уточнил: «Там, где нет полицейского насилия, явка очень высокая, местами более 50%». Турулл также подчеркнул, что вариант прекращения референдума не рассматривается, несмотря на противодействие сотрудников правоохранительных органов, действующих по распоряжению властей Испании.

Между тем мэр Барселоны Ада Колау заявила, что число пострадавших при столкновениях с полицией в ходе проведения референдума в Каталонии превысило 460 человек. Градоначальник потребовала прекратить полицейский произвол в отношении мирного населения.

Кроме того, полиция Каталония сообщила в официальном твиттере, что ведет расследование гибели трех человек в Барселоне. Неизвестно, связано ли это с референдумом и столкновениями каталонцев с испанскими полицейскими.