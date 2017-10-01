В МИД РФ сочли запредельной ситуацию с российскими СМИ в США

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова раскритиковала в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Воскресный вечер» позицию США в отношении российских средств массовой информации.

Ранее член Палаты представителей от демократической партии США Дэвид Сисиллине выступил за регистрацию телеканала RT (прежнее название – Russia Today) в качестве иностранного агента. Главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила, что это может привести к прекращению работы канала в США.

Комментируя это, Захарова назвала большой ошибкой кампанию, проводимую американскими властями против российских СМИ: «Это одно из колоссальных наших достижений и завоеваний <...>. Мы если что-то и получили, то это свобода в смысле выражения наших мыслей, наших чувств, это свобода средств массовой информации, это возможность осуществлять журналистскую деятельность, – это колоссальное достижение».

Представитель МИД подчеркнула: «Люди должны понимать: если они создают условия, в которых физически журналистам будет грозить опасность, если физически будут ощущать они каждый день угрозу своей деятельности, то, конечно, ответная реакция последует. Выбор не наш».

В целом, по мнению Захаровой, ситуация с российскими СМИ в США – «абсолютно беспредельная, запредельная».