Тренинговый центр в Петербурге заподозрили в нанесении вреда психике клиентов

В Санкт-Петербурге начались обыски по делу о личностных тренингах, участница которых совершила суицид, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника агентства, руководство центра подозревается в проведении занятий по личностному росту с применением техник и методик, которые могут причинить вред психическому здоровью.

Следственные мероприятия проходят в отношении руководителей тренинговой организации «Зеора» по ст. 239 УК РФ (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан), уточнил источник.

В пресс-службе управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области подтвердили факт участия сотрудников ведомства в обысках.