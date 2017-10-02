В США выпустили домашний станок для производства пистолетов

Компания Defense Distributed из Калифорнии представила обновленное программное обеспечение, с помощью которого на ее 3D-станках пользователи могут распечатать детали пистолетов Glock 19 и M1911, пишет Wired.

Станок Ghost Gunner 2 самостоятельно обрабатывает заготовку с помощью ПО и может делать рамки пистолетов. Эти детали по американскому законодательству должны регистрироваться, остальные составляющие пистолета можно свободно приобрести онлайн.

Стоимость Ghost Gunner 2 составляет 1675 долларов.

В США по федеральному закону граждане имеют право изготавливать огнестрельное оружие дома, но не могут передавать его другим лицам.

В Калифорнии действует закон об обязательной регистрации самодельного оружия в Минюсте.