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02 октября 2017, 18:08
оружие США

В США выпустили домашний станок для производства пистолетов

Алюминиевая заготовка пистолета
Алюминиевая заготовка пистолета
фото: wired.com

Компания Defense Distributed из Калифорнии представила обновленное программное обеспечение, с помощью которого на ее 3D-станках пользователи могут распечатать детали пистолетов Glock 19 и M1911, пишет Wired.

Станок Ghost Gunner 2 самостоятельно обрабатывает заготовку с помощью ПО и может делать рамки пистолетов. Эти детали по американскому законодательству должны регистрироваться, остальные составляющие пистолета можно свободно приобрести онлайн.

Стоимость Ghost Gunner 2 составляет 1675 долларов.

В США по федеральному закону граждане имеют право изготавливать огнестрельное оружие дома, но не могут передавать его другим лицам.

В Калифорнии действует закон об обязательной регистрации самодельного оружия в Минюсте.

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