02 октября 2017, 15:28
Задержан предполагаемый сообщник семьи людоедов из Краснодара
В Краснодаре задержан предполагаемый сообщник супругов Бакшеевых, которых обвиняют в каннибализме. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Аванесян.
По версии следствия, Дмитрий Бакшеев и его супруга Наталья убили и расчленили свою знакомую.
В свою очередь, телеграм-канал Mash сообщал, что супруги занимались каннибализмом на протяжении многих лет. Их жертвами могут быть 30 человек.
«Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева, которого также подозревают в соучастии в преступлении», — рассказал адвокат.
Он добавил, что его подзащитный отбывает 15 суток административного ареста за правонарушение.
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