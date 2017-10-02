Задержан предполагаемый сообщник семьи людоедов из Краснодара

В Краснодаре задержан предполагаемый сообщник супругов Бакшеевых, которых обвиняют в каннибализме. Об этом «Интерфаксу» рассказал адвокат Алексей Аванесян.

По версии следствия, Дмитрий Бакшеев и его супруга Наталья убили и расчленили свою знакомую.

В свою очередь, телеграм-канал Mash сообщал, что супруги занимались каннибализмом на протяжении многих лет. Их жертвами могут быть 30 человек.

«Я представляю интересы лучшего друга Дмитрия Бакшеева, которого также подозревают в соучастии в преступлении», — рассказал адвокат.

Он добавил, что его подзащитный отбывает 15 суток административного ареста за правонарушение.