Навальному назначили 20 суток ареста за призывы к участию в митингах

Симоновский районный суд Москвы приговорил Алексея Навального к 20 суткам административного ареста за призывы участвовать в митинге, сообщается в твиттере оппозиционера.

Суд, как отмечает «Медиазона», признал его виновным по статье КоАП «Повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования».

Речь идет о не согласованном с местными властями митинге Навального в Нижнем Новгороде 29 сентября.

Полиция задержала тогда 10 человек.

Сам Навальный был задержан в Москве в подъезде своего дома за призывы участия в нижегородском митинге. После составления протокола политика отпустили.