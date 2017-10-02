ЦБ отозвал лицензию у «Темпбанка»

Банк России отозвал лицензию у московского «Темпбанка», занимавшего 174 место в банковской системе Российской Федерации. На сайте регулятора сказано, что кредитование заемщиков, не осуществляющих реальную деятельность, привело к образованию на балансе банка значительного объема проблемных «неработающих» активов. Кроме того, руководство банка неадекватно оценивало существующие риски, что стало причиной полной утраты его собственных средств.

В сообщении ЦБ отмечается, что в отношении «Темпбанка» неоднократно вводились ограничения и запреты на привлечение вкладов, однако его руководство и собственники не предпринимали эффективных действий для нормализации деятельности кредитной организации.

Также ЦБ ввел новую временную администрацию банка вместо Агентства по страхованию вкладов, которая будет работать вплоть до назначения конкурсного управляющего или ликвидатора.

Председатель правления Банка Михаил Гаглоев в 2014 году вошел в санкционный список США из-за финансовой помощи Сирии. В 2016 году в него были внесены высокопоставленные представители руководства и наблюдательного совета банка.