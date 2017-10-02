Более 100 тысяч клиентов британской авиакомпании не могут вернуться домой

Британская авиакомпания Monarch объявила о своем банкротстве. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на управление гражданской авиации.

Компания аннулировала около 300 тысяч забронированных билетов, около 110 тысяч ее клиентов находятся заграницей. Для их возвращения правительство Великобритании намерено отправить свыше 30 самолетов.

Глава минтранса Крис Грейлинг заявил, что эта акция станет «крупнейшим перемещением людей в мирное время».

Это пятая по величине британская авиакомпания, в ней работает 2100 человек. В 2016 году Monarch потеряла 291 млн фунтов, а ее прибыль составила 27 млн фунтов. Эксперты считают, что крах стал возможен в результате «депрессивных» цен на рынке перевозок. Сказалось также увеличение цен на топливо и некоторое ослабление позиции фунта стерлингов.

Исполнительный директор Monarch Эндрю Свайфилд утверждает, что причиной банкротства стали террористические атаки в Египте, Тунисе, а также сужение рынка краткосрочных перевозок в Турции. Он заявил, что получил на 100 млн фунтов меньше, несмотря на увеличение пасажиропотока на 14% в 2016 году.

Правительство Великобритании пообещало, что все, кто должен вернуться в страну в ближайшие две недели, будут перевезены бесплатно. Для уточнения данных заработала круглосуточная справочная телефонная линия.