Глава Каталонии призвал к участию посредников на переговорах с Испанией

Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что его регион нуждается в посредничестве на переговорах с Испанией о будущем после референдума, передает Reuters.

«Это не внутреннее дело страны. Очевидно, что нам нужна медиация», — заявил каталонский лидер.

Пучдемон также призвал премьер-министра Испании Мариано Рахоя сообщить о готовности к переговорам.

По мнению главы Каталонии, за ходом переговоров должен следить Евросоюз.

Также Пучдемон заявил, что в провинции будет создана спецкомиссия, которая займется расследованием случаев насилия по отношению к жителям со стороны испанской полиции.

Накануне во время голосования о независимости Каталонии полиция Испании жестоко разогнала сторонников независимости на нескольких участках, также полицейские преследовали активистов на улице.

В результате пострадали более 900 человек, в том числе 12 полицейских.

Россиян среди пострадавших нет, заявили в Ситуационно-кризисном центре ММД России.

«Обстановка в турзонах стабильная, пострадавших среди российских граждан нет», — сообщили там.