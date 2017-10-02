Прибывший сегодня в Москву новый американский посол Джон Хантсман встретился с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Об этом сообщает МИД РФ.

Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот и обсудил ряд актуальных вопросов двусторонней повестки российско-американских отношений.

Оригиналы верительных грамот посол США передаст 3 октября в Кремле российскому лидеру Владимиру Путину.

Ранее мы сообщали, что 2 октября Джон Хантсман с супругой Мэри Кэй прибыл в Москву.

В мае 2011 году будущий посол объявил о намерении принять участие в предвыборной гонке за пост президента США от партии республиканцев. В январе 2012 года он отказался от своих амбиций и поддержал Митта Ромни, проигравшему демократическому кандидату Барак Обаме.