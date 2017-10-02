Отец задержанных за связи с ИГ дагестанцев сообщил о «подставе» со стороны ФСБ

Дагестанец Магомед Гамидов, представившийся отцом задержанных ФСБ молодых людей, заявил «Дождю» об их непричастности к планированию терактов.

Ранее сегодня ФСБ сообщила о том, что 30 сентября сотрудники спецслужбы задержали членов «глубоко законспирированной ячейки» запрещенной в России группировки ИГ.

В их доме были обнаружены самодельные бомбы большой мощности, два пистолета ПМ и гранаты.

Вскоре выяснилось, что задержанные — Магомедхабиб Гаджиев и Нурлан Махсудов — братья, приехавшие из Дагестана. В Москве они работали на стройке.

Корреспондент «Дождя» приехал на эту стройку и обнаружил там Магомеда Гамидова. Тот рассказал, что является отцом задержанных. Один из сыновей, по его словам, работал в охране, другой в магазине.

Он выразил мнение, что в ФСБ «*** (ерундой) занимаются». «Это чистая подстава. Чистая подстава! Никак они не могут этого делать. Я нормальный человек, никогда ничем не занимался, у меня нормальная автобиография, и у них, как и у меня», — заявил Гамидов.