Шувалов счел деофшоризацию системных компаний рискованной для экономики

Вице-премьер РФ Дмитрий Шувалов представил президенту РФ Владимиру Путину доклад, в котором сообщил о значительных рисках для российской экономики в случае принудительной деофшоризации системных компаний. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на знакомый с документом источник.

Инсайдер сообщил, что совместный проект Минэкономразвития и Минфина, призванный обязать системные предприятия и их «дочки» находиться в юрисдикции РФ, получил отрицательные заключения экспертов. В ходе публичных консультаций выяснилось, что риски возникнут из-за ослабления конкурентных позиций на мировых рынках и за счет неисполнения внешнеэкономических контрактов. Поэтому утверждение единых критериев признано нецелесообразным.

Игорь Шувалов в докладе сообщил, что принятые изменения в законах «Об акционерных обществах» и «Об обществах с ограниченной ответственностью» являются достаточными для стимуляции добровольного использования российской юрисдикции. Он написал, что принятые в 2014-2016 годах меры во исполнение поручения президента являются вполне привлекательными для бизнесменов.