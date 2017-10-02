Эксперты ВАК рекомендовали лишить Мединского степени доктора наук

Экспертный совет ВАК порекомендовал лишить министра культуры Владимира Мединского ученой степени доктора исторических наук. Об этом сообщает один из авторов заявления о лишении Мединского степени Иван Бабицкий в своем Facebook.

Эксперты ВАК приняли свое решение вопреки заключению диссертационного совета, который ранее постановил, что нет никаких оснований для лишения Мединского ученой степени.

Теперь решение экспертного совета должно быть утверждено президиумом ВАК и Министерством образования и науки.

Отметим, что еще летом этого года диссертационный совет Белгородского государственного университета рассмотрел работу Мединского и заявил, что в ней нет оснований для лишения министра ученой степени.