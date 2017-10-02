Минпромторг заказал операционную систему для самолетов МС-21

Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем (ГосНИИАС) работает над созданием собственной операционной системы (ОС) для самолетов. Заказал ее создание Минпромторг, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

ОС будет установлена на новом отечественном лайнере МС-21. В настоящее время на российских гражданских самолетах используются зарубежные продукты MACS2, LynxOS-178, VxWorks 653, PikeOS. Появление собственной ОС позволит избежать возможные санкционные ограничения. Рабочее название системы JetOS.

Один из разработчиков проекта Дмитрий Завалишин сообщил изданию, что система уже существует и активно тестируется, но работы предстоит еще много. По его словам, требования гражданской авиации к качеству кода очень высоки.

Дополнительным плюсом в создании собственной ОС Завалишин счел отсутствие необходимости в лицензионных отчислениях, которые сейчас производятся на счета разработчиков иностранного ПО.