Напавший на пограничников в Курской области задержан

Один из преступников, напавших на пограничников в Курской области, задержан, второй совершил самоподрыв, сообщает Следственный комитет России.

30 сентября двое мужчин при проверке документов в пограничном поселке Теткино Глушковского района Курской области, по данным СК, «оказали вооруженное сопротивление» сотрудникам погранотряда.

«В ходе боевого столкновения один из них осуществил самоподрыв, второй задержан. Огнестрельные ранения, несовместимые с жизнью, получил сотрудник погранслужбы», — говорится в релизе.

СК ходатайствует об аресте подозреваемого в нападении на пограничников.