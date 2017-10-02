В Госдепе рассказали об осмотре закрытого консульства России в Сан-Франциско

Государственный департамент США рассказал подробности осмотра здания в Сан-Франциско, в котором до недавнего времени располагалось генконсульство России.

Консульство было закрыто 2 сентября о требованию американских властей. Однако дипломатам, проживавшим в здании, позволили остаться там до 1 октября.

2 октября МИД России заявил о незаконном проникновении на территорию консульства (само здание остается в собственности РФ).

«После того, как последние жители покинули собственность, мы провели обход, чтобы закрыть жилую часть зданий и подтвердить, что все жители покинули территорию», — сообщили агентству РИА Новости в Госдепартаменте.

«Госдепартамент закроет и будет поддерживать данную собственность в соответствии с нашими обязательствами. Вход или доступ в офисное пространство может быть разрешен только Госдепартаментом», — отметили в дипведомстве.