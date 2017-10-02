ИГ взяло на себя ответственность за стрельбу в Лас-Вегасе

Запрещенная в России группировка «Исламское государство» (ИГ) взяла на себя ответственность за расстрел людей в Лас-Вегасе, где погибли 50 человек. Об этом сообщает The Independent со ссылкой на публикацию агентства боевиков Amaq.

Там говорится, что стрелявший мужчина был «солдатом ИГ», приняв ислам несколько месяцев назад.

В ночь на 2 октября 64-летний житель штата Невада Стивен Пэддок открыл стрельбу из номера своей гостиницы по участникам музыкального фестиваля «Route 91» в Лас-Вегасе.

По данным полиции, в результате погибли не менее 50 человек, еще более 400 пострадали.

Сам стрелок покончил с собой.