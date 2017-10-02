Определился претендент на покупку «Вим-Авиа»

Одним из инвесторов «Вим-Авиа» может стать бизнесмен Борис Карлов, который привел в компанию нового гендиректора Александра Бурдина, утвержденного в должности 29 сентября. Об этом рассказал источник РБК.

По его словам, Карлов хочет инвестировать в авиакомпанию при предоставлении ей господдержки.

Для перезапуска перевозчика, по словам собеседника издания, необходимо 3 млрд рублей.

Ранее сегодня вице-премьер Аркадий Дворкович заявил на совещании в правительстве: «Будет ли дальше существовать компания "Вим-Авиа", пока нет полного понимания. Есть инвесторы, которые рассматривают для себя возможность покупки компании вместе с долгами. Но эта работа завершится в ближайшие дни».

Претендентов на покупку компании Дворкович не назвал.

Карлов в 2000-е годы был управляющим директором инвестфонда TPG Aurora. Этот фонд, входящий в американскую инвестгруппу TPG, хотел создать в России бюджетного перевозчика, однако проект не был реализован.