Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой

Житель американского штата Невада Стивен Пэддок, расстрелявший участников кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, покончил с собой. Об этом говорится в заявлении полиции.

Ранее СМИ сообщали, что Пэддок был застрелен полицейскими.

В полицейском рапорте отмечается, что стрелок был найден мертвым в номере отеля, из окна которого он открыл стрельбу.

По оценке департамента пожарной охраны, примерно 406 человек были доставлены в больницы, около 50 человек погибли от огнестрельных ранений.

28 сентября Пэддок снял номер на 32 этаже гостиницы. 2 октября примерно в 22 часа по местному времени он начал расстреливать людей из окна своего номера.