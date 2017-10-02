02 октября 2017, 16:21
Стрелок из Лас-Вегаса покончил с собой
Житель американского штата Невада Стивен Пэддок, расстрелявший участников кантри-фестиваля в Лас-Вегасе, покончил с собой. Об этом говорится в заявлении полиции.
Ранее СМИ сообщали, что Пэддок был застрелен полицейскими.
В полицейском рапорте отмечается, что стрелок был найден мертвым в номере отеля, из окна которого он открыл стрельбу.
По оценке департамента пожарной охраны, примерно 406 человек были доставлены в больницы, около 50 человек погибли от огнестрельных ранений.
28 сентября Пэддок снял номер на 32 этаже гостиницы. 2 октября примерно в 22 часа по местному времени он начал расстреливать людей из окна своего номера.
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