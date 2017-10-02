В Санкт-Петербурге осужден скрывший гражданство США полицейский

Офицер полиции Санкт-Петербурга Сергей Кулаков получил два года колонии общего режима за сокрытие сведений о службе в США при устройстве на работу. Об этом пишет «Фонтанка.ру».

Он также лишен права в течение двух лет занимать госдолжности и оштрафован на 10 тысяч рублей за то, что не сообщил о «наличии у гражданина РФ гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство».

МВД и ФСБ заинтересовались подполковником Кулаковым осенью 2016 года, когда один из подозреваемых по делу о мошенничестве сообщил о том, что у офицера есть американское гражданство.

Косвенным подтверждением послужили фотографии Кулакова из соцсети Myspace, на которых он позирует в форме американского десантника. Однако петербургскому изданию подполковник заявил, что даже никогда не был в США.

Тем не менее, суд ему не поверил. В то же время, информированный источник утверждает, что оснований для подозрений, что Кулаков устроился в полицию для нанесения ущерба безопасности РФ, нет.