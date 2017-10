Мэрилин Мэнсон отменил гастроли из-за рухнувших на концерте декораций

Американский рок-исполнитель Мэрилин Мэнсон отменил девять концертов из-за травм, полученных на выступлении 1 октября. Об этом пишет The Rolling Stone.

В этот день артист выступал в Нью-Йорке. Во время концерта он попытался забраться на конструкцию из двух гигантских пистолетов. Декорация рухнула на исполнителя, Мэнсону потребовалась госпитализация.

First picture of Marilyn Manson on his way to the hospital. pic.twitter.com/wBHMmKUJsC