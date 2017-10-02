Мединский отказался комментировать решение совета ВАК

Министр культуры Владимир Мединский отказался комментировать решение экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК). Этот совет сегодня рекомендовал лишить его степени доктора исторических наук, передает ТАСС.

«Я там не был, комментировать не могу», — заявил глава Минкульта журналистам.

Агентство напоминает, что согласно положению о присуждении ученых степеней, теперь заключение экспертного совета будет передано на рассмотрение всего ВАК, который должен подготовить свою рекомендацию для Минобрнауки. Это министерство и примет решение, лишать или нет Мединского ученой степени.