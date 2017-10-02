Суд обязал Навального удалить статью о подарке Путина бизнесмену по кличке Михась

Люблинский районный суд Москвы удовлетворил иск о защите чести и достоинства бизнесмена Сергея Михайлова, известного по прозвищу Михась, к политику Алексею Навальному, передает ТАСС.

Суд обязал Навального удалить статью под заголовком «Все-таки дарил [президент России Владимир] Путин часы С. Михайлову, главе Солнцевской ОПГ», опубликованную на сайте Navalny.com и опубликовать опровержение того, что Михайлов являлся главой преступного сообщества.

Также Навальный должен будет выплатить судебные расходы истца — около 17 тысяч рублей.

7 августа тот же суд отклонил другой иск Михайлова к Навальному. Тогда Михайлов просил удалить сведения из фильма «Чайка», где бизнесмена называли криминальным авторитетом.

Представитель политика Вячеслав Гимади рассказал «Медиазоне», что решение будет обжаловано.