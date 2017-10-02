Поиск «зеркал» сайтов поручили Министерству связи

Правительство России приняло поправки в положение о Минкомсвязи, которые касаются «зеркал» заблокированных сайтов. Документ опубликован на портале правовой информации.

Отныне министерство связи должно принимать решение о признании сайтов копиями заблокированных в России интернет-страниц.

Владельцу «зеркала» заблокированного сайта Минкомсвязи должно будет направить мотивированное решение на русском и английском языках.

Ранее блокировать ресурс с пиратским контентом можно было только по решению суда. Это касалось и каждого «зеркала» заблокированного сайта.