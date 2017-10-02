Полиция нейтрализовала стрелка с фестиваля в Лас-Вегасе

Сотрудники полиции нейтрализовали предполагаемого стрелка, открывшего огонь по посетителям кантри-фестиваля у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.

«Подтверждаем, что один подозреваемый нейтрализован. Расследование продолжается», — говорится в твиттере полиции города.

В другом сообщении отмечается: «В настоящее время мы не думаем, что были другие стрелки».

Жертвами преступника, по данным Los Angeles Times, стали два человека, еще 24 получили ранения.