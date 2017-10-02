02 октября 2017, 20:17
В Нижнем Новгороде за день эвакуировали более сотни зданий
Более 100 объектов эвакуировали сегодня в Нижнем Новгороде из-за сообщений о минировании, пишет NN.ru.
Эвакуация коснулась школ, вузов, а также торговых центров, дворцов культуры, железнодорожного вокзала, аэропорта и Нижегородского кремля, где располагается региональное правительство, администрация города и законодательное собрание.
Звонки, как сообщает РИА Новости, начали поступать около 10 часов утра.
В областном главке МВД сообщили агентству, что ни в одном случае угрозы минирования не подтвердились.
Телефонные террористы сообщают о заложенных бомбах с 10 сентября. По данным СМИ, с того времени эвакуация затронула уже более 1 млн человек.
Кто стоит за ежедневными угрозами, неизвестно.
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