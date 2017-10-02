За независимость Каталонии высказались более 100% избирателей

При подсчете результатов плебисцита, состоявшегося в Каталонии, выяснилось, что на нем проголосовали 100,88% граждан. Об этом пишет El Mundo.

«За» высказались 90,09%, «против» - 7,87%, пустыми оказались 2,03% бланков, и 0,89% признаны недействительными. Еще 15 тысяч бюллетеней не проверены. На основании данных последней переписи населения, в сумме получается более 100%.

Возможно, в подсчеты вкралась ошибка, издание утверждает, что на самом деле избирателей проголосовавших «за» или «против» насчитывают 89,2% и 7,8%

Ранее сообщалось, что в референдуме за независимость Каталонии приняли участие почти 90% жителей региона. Барселона не признает результатов плебисцита. Голосование сопровождалось массовыми волнениями и столкновениями с полицией. По последним данным, пострадало 844 человека.