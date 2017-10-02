МИД показал кадры «незаконного проникновения» в здание бывшего консульства в США

МИД России сообщил на своей странице в Facebook о незаконном проникновении на территорию бывшего генконсульства РФ в Сан-Франциско.

«Представители спецслужб и полиции США продолжают практику незаконных проникновений на территорию российских объектов, нарушая тем самым международное право и собственное законодательство», — говорится в сообщении.

В качестве подтверждения МИД публикует видео, на котором человек в полицейской форме вместе с еще одним мужчиной в гражданском ходят с фонариком около ворот бывшего генконсульства.

В сентябре генконсульство и торговые представительства России в Вашингтоне и Нью-Йорке были закрыты по требованию Госдепартамента США.

Такой шаг последовал за требованием российской стороны значительно урезать число сотрудников дипмиссии США в России.

При этом здания остаются в собственности России.