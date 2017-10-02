02 октября 2017, 17:25
«Дочка» РЖД стала провайдером интернета для КНДР
У Северной Кореи появился еще один интернет-провайдер, это дочерняя структура РЖД компания «Транстелеком», пишет Bloomberg, ссылаясь на данные фирмы FireEye, которая специализируется на кибербезопасности.
До этого доступ в интернет Северной Корее обеспечивал только китайская China United Network Communications Ltd.
Как заявили в FireEye, новая линия доступа позволяет снизить риск того, что из-за американских санкций КНДР окажется отрезанной от интернета.
Также в компании считают, что благодаря подключению Россия сможет анализировать трафик из КНДР, чтобы «лучше понимать, что Северная Корея намерена делать».
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