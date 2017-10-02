В Судане найдены древнейшие образцы культурного сорго

Археологи Дориан Фуллер (Dorian Fuller) из Университетского колледжа Лондона и его коллеги обнаружили самые древние образцы культурного сорго, свидетельствующие, что люди выращивали это растение более пяти тысячелетий назад. Открытие было сделано при анализе керамики, найденной возле города Кассала в Восточном Судане.

Сорго двуцветное (Sorghum bicolor) и ряд других видов этого рода – популярные сельскохозяйственные культуры в Африке. На этом континенте находится и историческая родина сорго, а в культуре это растение распространилось по Азии, Северной и Южной Америке и добралось даже до Австралии. Оно отличается засухоустойчивостью и способно расти на бедных почвах. Зерна сорго используются для приготовления пищи и варки пива, стебли и листья идут на корм скоту, а в последние годы служат для изготовления биотоплива. Сорго составляет основу ежедневного рациона миллионов человек.

Уже более века ученые предполагали, что культура сорго зародилась в полузасушливых районах тропической Африки, за пределами зоны древнего земледелия в долине Нила, где преобладали пшеница и ячмень. Но никак не удавалось получить материальные доказательства этого.

Дориан Фуллер и его коллеги исследовали находки из поселения KG23, самого большого памятника археологической культуры Бутана. Ученых интересовали отпечатки растений на стенках сосудов. Они внимательно изучили черепки, найденные еще в 1980-х годах экспедицией Южного методистского университета (Даллас, США). Им удалось идентифицировать следы как диких, так и культурных видов сорго.

Наряду с недавним обнаружением в Мали культурного африканского проса (Pennisetum typhoideum) возрастом 4,5 тысячи лет это открытие заставляет по-новому взглянуть на историю земледелия в Африке.

Итоги исследования опубликованы в журнале Current Archaeology.