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02 октября 2017, 15:55
биология животные экология

В большом коллективе ядовитость жабьих головастиков возрастает

Головастики обыкновенной жабы
Головастики обыкновенной жабы
Ferran Pestaña/Flickr

Зоологи давно знали, что многие виды головастиков способны выделять вещества, которые служат им для защиты от хищников. Но, согласно недавнему исследованию, яд может помогать головастикам обыкновенной жабы и в конкурентной борьбе с сородичами.

Обыкновенная жаба (Bufo bufo) может отложить более шести тысяч икринок. Из них вскоре появляются головастики, которые проводят в водоеме от двух до трех месяцев в зависимости от температуры и обилия корма. В день головастик обыкновенной жабы вырастает в среднем на 0,6 мм. Их кожа, как и кожа взрослых жаб, выделяет токсичное вещество буфоталин из группы буфадиенолидов, которое вызывает нарушения сердечного ритма.

В прошлом году зоолог Вероника Бокони (Veronika Bókony) из Венгерской академии наук и ее коллеги, изучая географическую изменчивость токсичности у головастиков, определили, что наилучшим образом степень их ядовитости предсказывается уровнем конкуренции. Но им надо было подтвердить, что усиление выработки токсинов оказывается ответом на условия среды, а не зависит от генетических различий между популяциями жаб, размножающихся в разных водоемах.

Поэтому в нынешнем исследовании Вероника Бокони и ее коллеги выращивали головастиков обыкновенной жабы в аквариумах. Количество головастиков в аквариумах различалось, чтобы смоделировать разный уровень конкуренции. В некоторых из них помимо головастиков обыкновенной жабы были поселены головастики прыткой лягушки (Rana dalmatina). Лягушки раньше вылупляются из икры и быстрее растут, чем жабы, поэтому они усиливают конкуренцию.

Как оказалось, головастики обыкновенной жабы становились более токсичными и имели меньший размер при увеличении числа конкурентов в водоеме, причем этот эффект наблюдался, когда конкуренты представителями и своего вида, и другого. Но при конкуренции с сородичами головастики жаб вырабатывали больше токсина, чем в присутствии головастиков прытких лягушек. На развитие головастиков лягушек жабьи токсины не действовали.

Последний факт заставил Веронику Бокони задуматься, какую функцию может выполнять токсин. Есть вероятность, что он служит для борьбы с представителями собственного вида. Однако Бокони предлагает и другое объяснение. Выработка токсина может быть иммунной реакцией на инфекционные заболевания, вероятность которых значительно возрастает при росте численности головастиков.

Результаты исследования опубликованы в журнале Functional Ecology.

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