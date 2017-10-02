В большом коллективе ядовитость жабьих головастиков возрастает

Зоологи давно знали, что многие виды головастиков способны выделять вещества, которые служат им для защиты от хищников. Но, согласно недавнему исследованию, яд может помогать головастикам обыкновенной жабы и в конкурентной борьбе с сородичами.

Обыкновенная жаба (Bufo bufo) может отложить более шести тысяч икринок. Из них вскоре появляются головастики, которые проводят в водоеме от двух до трех месяцев в зависимости от температуры и обилия корма. В день головастик обыкновенной жабы вырастает в среднем на 0,6 мм. Их кожа, как и кожа взрослых жаб, выделяет токсичное вещество буфоталин из группы буфадиенолидов, которое вызывает нарушения сердечного ритма.

В прошлом году зоолог Вероника Бокони (Veronika Bókony) из Венгерской академии наук и ее коллеги, изучая географическую изменчивость токсичности у головастиков, определили, что наилучшим образом степень их ядовитости предсказывается уровнем конкуренции. Но им надо было подтвердить, что усиление выработки токсинов оказывается ответом на условия среды, а не зависит от генетических различий между популяциями жаб, размножающихся в разных водоемах.

Поэтому в нынешнем исследовании Вероника Бокони и ее коллеги выращивали головастиков обыкновенной жабы в аквариумах. Количество головастиков в аквариумах различалось, чтобы смоделировать разный уровень конкуренции. В некоторых из них помимо головастиков обыкновенной жабы были поселены головастики прыткой лягушки (Rana dalmatina). Лягушки раньше вылупляются из икры и быстрее растут, чем жабы, поэтому они усиливают конкуренцию.

Как оказалось, головастики обыкновенной жабы становились более токсичными и имели меньший размер при увеличении числа конкурентов в водоеме, причем этот эффект наблюдался, когда конкуренты представителями и своего вида, и другого. Но при конкуренции с сородичами головастики жаб вырабатывали больше токсина, чем в присутствии головастиков прытких лягушек. На развитие головастиков лягушек жабьи токсины не действовали.

Последний факт заставил Веронику Бокони задуматься, какую функцию может выполнять токсин. Есть вероятность, что он служит для борьбы с представителями собственного вида. Однако Бокони предлагает и другое объяснение. Выработка токсина может быть иммунной реакцией на инфекционные заболевания, вероятность которых значительно возрастает при росте численности головастиков.

Результаты исследования опубликованы в журнале Functional Ecology.