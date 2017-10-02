Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 октября 2017, понедельник, 14:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
02 октября 2017, 10:45
Австралия биология генетика климатология млекопитающие

Сумчатых волков в Австралии погубили климатические изменения

Smithsonian Institutional Archives / E. J. Keller, National Zoological Park

Группа генетиков из Университета Аделаиды решила выяснить, почему сумчатые волки довольно рано исчезли на австралийском континенте, но при этом еще долго сохранялись на острове Тасмания.

Сумчатый волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus) внешне напоминал короткошерстную собаку, но относился к сумчатым млекопитающим. Когда-то он обитал в Австралии, Новой Гвинее и на острове Тасмания, занимая экологическую нишу крупнейшего хищника. В Австралии сумчатые волки исчезли две – три тысячи лет назад, а в Новой Гвинее и того раньше. Европейцы застали только популяцию сумчатых волков на острове Тасмания, поэтому иногда это животное называют тасманийским волком. Последний сумчатый волк умер в зоопарке 7 сентября 1936 года. Подробнее историю этого вида можно узнать в специальном очерке.

Если на Тасмании причиной исчезновения волков стал усиленный отстрел, то по поводу причин вымирания их в Австралии ученые спорят до сих пор. Чаще всего причиной считают конкуренцию со стороны людей и распространившихся по континенту динго. Другой возможной причиной было изменение климата.

Лорен Уайт (Lauren C. White), Кирен Митчелл (Kieren J. Mitchell) и Джереми Остин (Jeremy J. Austin) выделили 51 образец митохондриальной ДНК из костей сумчатых волков, хранящихся в различных музеях. Они установили, что сумчатые волки на континенте перед последним ледниковым периодом (около 25 тысяч лет назад) разделились на две популяции: в западной и восточной частях Южной Австралии. Причем западная популяция была многочисленнее и генетически разнообразнее, чем сумчатые волки на Тасмании.

«Древняя митохондриальная ДНК говорит нам, что исчезновение сумчатых волков на материке было быстрым, а не являлось результатом внутренних факторов, таких как инбридинг или потеря генетического разнообразия», – говорит Джереми Остин. Авторы работы полагают, что сумчатых волков Австралии погубили изменения климата, начавшиеся около 4000 лет назад, когда возникли колебания Южного океана, вызванные Эль-Ниньо. Тогда в Австралии увеличилось количество засушливых сезонов. Примерно в то же время популяция сумчатых волков на Тасмании резко сокращается и заметно утрачивает генетическое разнообразие, однако она все-таки сумела сохраниться.

Итоги работы опубликовал Journal of Biogeography.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...
Подпишитесь
чтобы вовремя узнавать о новых спектаклях и других мероприятиях ProScience театра!
3D Apple Big data Dragon Facebook Google GPS IBM MERS PRO SCIENCE видео ProScience Театр SpaceX Tesla Motors Wi-Fi Адыгея Александр Лавров альтернативная энергетика «Ангара» антибиотики античность археология архитектура астероиды астрофизика аутизм Байконур бактерии бедность библиотека онлайн библиотеки биология биомедицина биомеханика бионика биоразнообразие биотехнологии блогосфера бозон Хиггса британское кино Византия визуальная антропология викинги вирусы Вольное историческое общество воспитание Вселенная вулканология Выбор редакции гаджеты генетика география геология геофизика глобальное потепление грибы грипп дельфины демография дети динозавры ДНК Древний Египет естественные и точные науки животные жизнь вне Земли Западная Африка защита диссертаций землетрясение змеи зоопарк зрение Иерусалим изобретения иммунология инновации интернет инфекции информационные технологии искусственный интеллект ислам историческая политика история история искусства история России история цивилизаций История человека. История институтов исчезающие языки карикатура католицизм квантовая физика квантовые технологии КГИ киты климатология комета кометы компаративистика компьютерная безопасность компьютерные технологии космический мусор космос криминалистика культура культурная антропология лазер Латинская Америка лексика лженаука лингвистика Луна мамонты Марс математика материаловедение МГУ медицина междисциплинарные исследования местное самоуправление метеориты микробиология Минобрнауки мифология млекопитающие мобильные приложения мозг моллюски Монголия музеи НАСА насекомые неандертальцы нейробиология неолит Нобелевская премия НПО им.Лавочкина обезьяны обучение общество О.Г.И. одаренные дети онкология открытия палеолит палеонтология память папирусы паразиты педагогика планетология погода подготовка космонавтов популяризация науки право преподавание истории продолжительность жизни происхождение человека Протон-М психоанализ психология психофизиология птицы РадиоАстрон ракета растения РБК РВК РГГУ регионоведение религиоведение рептилии РКК «Энергия» робототехника Роскосмос Роспатент Россотрудничество русский язык рыбы Сергиев Посад сердце Сингапур сланцевая революция смертность СМИ Солнце сон социология спутники старение старообрядцы стартапы статистика такси технологии тигры торнадо транспорт ураган урбанистика фармакология Фестиваль публичных лекций физика физиология физическая антропология финансовый рынок фольклор химия христианство Центр им.Хруничева черные дыры школа школьные олимпиады эволюция эволюция человека экология эмбриональное развитие эпидемии эпидемиология этика этнические конфликты этология Юпитер ядерная физика язык
Архив

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.