Сумчатых волков в Австралии погубили климатические изменения

Группа генетиков из Университета Аделаиды решила выяснить, почему сумчатые волки довольно рано исчезли на австралийском континенте, но при этом еще долго сохранялись на острове Тасмания.

Сумчатый волк, или тилацин (Thylacinus cynocephalus) внешне напоминал короткошерстную собаку, но относился к сумчатым млекопитающим. Когда-то он обитал в Австралии, Новой Гвинее и на острове Тасмания, занимая экологическую нишу крупнейшего хищника. В Австралии сумчатые волки исчезли две – три тысячи лет назад, а в Новой Гвинее и того раньше. Европейцы застали только популяцию сумчатых волков на острове Тасмания, поэтому иногда это животное называют тасманийским волком. Последний сумчатый волк умер в зоопарке 7 сентября 1936 года. Подробнее историю этого вида можно узнать в специальном очерке.

Если на Тасмании причиной исчезновения волков стал усиленный отстрел, то по поводу причин вымирания их в Австралии ученые спорят до сих пор. Чаще всего причиной считают конкуренцию со стороны людей и распространившихся по континенту динго. Другой возможной причиной было изменение климата.

Лорен Уайт (Lauren C. White), Кирен Митчелл (Kieren J. Mitchell) и Джереми Остин (Jeremy J. Austin) выделили 51 образец митохондриальной ДНК из костей сумчатых волков, хранящихся в различных музеях. Они установили, что сумчатые волки на континенте перед последним ледниковым периодом (около 25 тысяч лет назад) разделились на две популяции: в западной и восточной частях Южной Австралии. Причем западная популяция была многочисленнее и генетически разнообразнее, чем сумчатые волки на Тасмании.

«Древняя митохондриальная ДНК говорит нам, что исчезновение сумчатых волков на материке было быстрым, а не являлось результатом внутренних факторов, таких как инбридинг или потеря генетического разнообразия», – говорит Джереми Остин. Авторы работы полагают, что сумчатых волков Австралии погубили изменения климата, начавшиеся около 4000 лет назад, когда возникли колебания Южного океана, вызванные Эль-Ниньо. Тогда в Австралии увеличилось количество засушливых сезонов. Примерно в то же время популяция сумчатых волков на Тасмании резко сокращается и заметно утрачивает генетическое разнообразие, однако она все-таки сумела сохраниться.

Итоги работы опубликовал Journal of Biogeography.