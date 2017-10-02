Суд не принял иск родственницы Романовых к студии Учителя

Октябрьский суд Санкт-Петербурга отказался принять к производству иск о защите чести и достоинства родственницы семьи Романовых Ольги Куликовской-Романовой. Он был адресован студии «Рок» Алексея Учителя, сообщает ТАСС со ссылкой на петербургскую объединенную пресс-службу судов.

Вдова племянника Николая II подала исковое заявление 21 августа 2017 года. В суде ее представляет по доверенности депутат Госдумы Наталья Поклонская. В конце августа суд оставил иск без движения из-за нарушений ГПК в заявлении. Срок исправления недостатков был установлен до 30 сентября. Тем не менее, документов, позволяющих принять иск производству, от истицы не поступало. Пресс-служба утверждает, что необходимое уведомление было передано Куликовской-Романовой 19 сентября. Частная жалоба в суд не поступала.

Ранее мы сообщали, что Ольга Куликовская-Романова мотивировала свой иск нарушением ее авторских прав на сценарий фильма «Матильда». Она потребовала от режиссера Учителя отказаться от публичной демонстрации кинокартины. Наталья Поклонская с ее слов назвала действия Алексея Учителя «подлыми».