Нобелевская премия по медицине досталась за изучение суточных биоритмов

Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Награда досталась американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу, сообщается на сайте комитета.

Премия присуждена за открытие молекулярных механизмов, которые отвечают за суточные биоритмы.

Открытие объясняет, как растения и животные, в том числе человек приспосабливаются к движению Земли вокруг Солнца.

Общий размер премии составит в этом году 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов США).