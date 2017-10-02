02 октября 2017, 12:57
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение суточных биоритмов
Нобелевский комитет объявил лауреатов премии по физиологии и медицине. Награда досталась американцам Джеффри Холлу, Майклу Росбашу и Майклу Янгу, сообщается на сайте комитета.
Премия присуждена за открытие молекулярных механизмов, которые отвечают за суточные биоритмы.
Открытие объясняет, как растения и животные, в том числе человек приспосабливаются к движению Земли вокруг Солнца.
Общий размер премии составит в этом году 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов США).
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