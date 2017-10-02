В Самаре при попытке взлета упал небольшой гидросамолет
В Самаре при попытке взлета с поверхности Волги упал легкомоторный самолет. На борту находилось два человека, оба живы, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.
При взлете левый винт ударился о воду, в результате судно получило повреждения.
В Самаре следователи осматривают место падения легкомоторного самолёта По предварительной информации сегодня около 11.00 (время московское) в судовой ход акватрии р. Волга в районе спуска Челюскинцев Октябрьского района г. Самара упал легкгмоторный самолет. На борту находилось два человека, оба живы. Пилот пытался совершить взлетет с воды и левым винтом ударился о воду повредив физюляж. На месте происшествия работают следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК России. Проводится доследственная проверка. #самара #самолет #чп #скр#волга
Публикация от Следственное управление 🇷🇺🚄⛴✈🛂 (@psut.sledcom) Окт 2 2017 в 4:16 PDT
Спасатели уточнили изданию 63.ru, что воздушное судно принадлежит клубу «Аэроволга». В момент аварии на борту находился пилот 1956 года рождения и пассажир, гражданин Швейцарии 1970 года рождения.
Никто из них не пострадал.