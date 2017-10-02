В Самаре при попытке взлета упал небольшой гидросамолет

В Самаре при попытке взлета с поверхности Волги упал легкомоторный самолет. На борту находилось два человека, оба живы, сообщает пресс-служба Приволжского следственного управления на транспорте СКР.

При взлете левый винт ударился о воду, в результате судно получило повреждения.

Спасатели уточнили изданию 63.ru, что воздушное судно принадлежит клубу «Аэроволга». В момент аварии на борту находился пилот 1956 года рождения и пассажир, гражданин Швейцарии 1970 года рождения.

Никто из них не пострадал.