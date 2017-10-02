Мемория. Борис Шапошников

2 октября 1882 года родился Борис Шапошников, маршал Советского Союза.

Личное дело

Борис Михайлович Шапошников (1882—1945) родился в Златоусте Уфимской губернии (ныне — Челябинская область). Его отец служил управляющим на винокуренном заводе, затем был управляющим склада. Мать работала учительницей.

Окончил Красноуфимское промышленное училище, а в 1899 году — Пермское реальное училище.

После этого решил поступать в юнкера, однако пропустил экзамены из-за болезни. Девять месяцев работал на винном складе в должности младшего делопроизводителя, и уже после этого поступил в Алексеевское военное училище в Москве. Окончив его в 1903 году, был зачислен подпоручиком в 1-й Туркестанский стрелковый батальон в Ташкенте, командовал там полуротой до 1907 года. Затем учился в Императорской военной академии в Санкт-Петербурге. После ее окончания в 1910 году вернулся в Ташкент, где командовал ротой.

Борис Шапошников. 1915 г.

В декабре 1912 года был переведен старшим адъютантом 14-й кавалерийской дивизии в Ченстохов (ныне — Силезское воеводство в Польше). С августа 1914 года участвовал в Первой мировой войне, воевал на Западном фронте, где проявил отвагу и показал хорошее знание тактики.

В октябре 1914 года получил контузию в голову. С 1915 года служил в разведотделе штаба 12-й армии. Затем возглавлял штаб Отдельной сводной казачьей бригады.

В сентябре 1917 года получил чин полковника и был назначен командиром 16-го гренадерского Мингрельского полка, дислоцированного в Тифлисе. По требованию солдатских комитетов сместил нескольких офицеров и унтер-офицеров полка. В ноябре 1917 года на съезде делегатов военно-революционных комитетов был избран начальником Кавказской 13-й гренадерской дивизии. В начале 1918 года тяжело заболел, попал в госпиталь. После выписки непродолжительное время работал в Казани секретарем народного суда.

В мае 1918 года вступил в ряды Красной армии и был назначен помощником начальника отдела в штабе реввоенсовета республики (РВСР). Затем служил начальником разведуправления полевого штаба и на других должностях в РВСР.

В 1921—1925 годах был первым помощником начальника штаба Красной армии, преобразованного из РВСР.

В мае 1925 года стал заместителем командующего, а в октябре — командующим войсками Ленинградского военного округа.

С мая 1927 года по май 1928 года командовал войсками Московского военного округа.

В мае 1928 — апреле 1931 года был начальником Штаба РККА. Затем в течение года командовал войсками Приволжского военного округа.

В 1932—1935 годах — начальник и военный комиссар Военной академии имени М. В. Фрунзе. В сентябре 1935 года вновь назначен командовать войсками Ленинградского военного округа.

В 1937 году избрался депутатом Верховного Совета СССР от Московской области. В мае того же года был назначен начальником Генштаба и заместителем наркома обороны СССР.

В 1939 году избран кандидатом в члены Центрального комитета ВКП(б). В мае 1940 года получил звание маршала Советского Союза.

В августе 1940 года был снят с поста начальника Генштаба РККА по состоянию здоровья, служил заместителем наркома обороны по сооружению укрепленных районов. В июне 1941 года назначен постоянным советником при ставке главного командования армии.

С началом Великой Отечественной войны в июне-июле 1941 года входил в совет по эвакуации при Совнаркоме СССР. В июле 1941 года был включен в состав ставки Главного командования армии и вновь назначен начальником Генерального штаба. Участвовал в разработке контрнаступления зимой 1941—1942 годов. После поражения советских войск под Керчью в мае 1942 года был снят с руководства Генштабом.

В мае 1942 года — июне 1943 года — заместитель наркома обороны СССР. В июне 1943 года назначен руководителем Высшей военной академии имени К. Е. Ворошилова (ныне — академия Генштаба России).

26 марта 1945 года умер от туберкулеза (по другим данным, от рака желудка) в Москве. 28 марта урна с прахом военачальника была помещена в Кремлевской стене.

У Шапошникова остались вдова Мария Александровна, солистка Большого театра, и сын — Игорь Борисович (1919—1991) — впоследствии генерал-лейтенант инженерных войск, замначальника кафедры Военной академии Генштаба СССР.

Чем знаменит

Борис Шапошников стоял у истоков Красной армии. Был выдающимся военным теоретиком, талантливым полководцем, хорошо знавшим стратегию Первой мировой и Гражданской войн. Участвовал в разработке армейских уставов, в которых отражал основные положения военной доктрины СССР. Самый известный его труд — «Мозг армии» — посвящен анализу особенностей руководства вооруженными силами, а также структуре и функциям Генерального штаба.

Пользовался большим уважением у Сталина, с конца 1930-х годов был одним из главных советников советского руководителя по военным вопросам.

О чем надо знать

По словам невестки маршала Славы Шапошниковой, был набожным человеком и не скрывал этого. «Сталин действительно знал, что начальник Генерального штаба — человек глубоко верующий, — пересказывала она рассказы мужа, Игоря Шапошникова. — Знал Иосиф Виссарионович также и о том, что Борис Михайлович никогда не снимал старинной нательной ладанки с очень древней казацкой иконкой, которой было почти 200 лет. Она передавалась в семье Шапошниковых, которые вели свой род от донских казаков, из поколения в поколение — от отца к сыну. Борису Михайловичу ее вручила мать. И будучи уже генералом, при советской власти, он всегда носил ее на груди. Даже при Сталине. Именно за то, что Шапошников никогда не скрывал своей веры, Иосиф Виссарионович его уважал — никогда не сказал он слова против веры Бориса Михайловича».

По ее свидетельству, по утрам Шапошников молился со словами: «Господи, спаси мою Родину и русский народ». То же завещал и сыну.

Прямая речь:

Об учебе («Воспоминания», 1974): «Мы имели возможность встречаться с девушками, которые учились в женской гимназии. Хотя учились раздельно, знакомства заводились часто. В 6 часов вечера главная улица пустела, и гимназистки, сопровождаемые учениками, расходились по домам. Те из наших учеников, родители которых жили в Красноуфимске, устраивали вечера с танцами, приглашая знакомых гимназисток и своих товарищей. Мы же, живущие на квартирах, не могли выходить на улицу после 6 часов. Как старший по квартире, я обязан был следить за соблюдением распорядка дня.

Трое нас, старшеклассников, получали приглашения на вечера в дома знакомых товарищей или гимназисток, живших в своих семьях. Но как же уйти после 6 часов вечера из квартиры, чтобы не заметила хозяйка? Выход нашли такой: около 10 часов вечера поверх парадных курток мы надевали ночные рубашки, проходили на крыльцо, будто в уборную, а затем одевались в шубы и незаметно для хозяйки уходили через парадную дверь, от которой у нас был второй ключ. В час или два ночи мы возвращались обратно».

О дисциплине (там же): «Как ни осматриваешь сам кровати, тумбочки, курительную комнату, ротный командир что-нибудь да найдет, в особенности пока молодые юнкера не привыкли к соблюдению внутреннего порядка. Был у меня во взводе юнкер Владинский, типичный маменькин сынок и большой неряха. Бывало, пойдешь осматривать его постель, отвернешь подушку, а под ней лежат ржавая лопата, недоеденный кусок хлеба, в тумбочке рядом с полотенцем сапожная щетка и тут же зубная щетка. Приходилось мне, как взводному, и его отделенному каждый день убирать за ним постель и наводить порядок в тумбочке. Никакие дисциплинарные взыскания на него не действовали.

Однако я не терял энергии и переламывал тех, кто проявлял расхлябанность и распущенность».

О начале Первой мировой (там же): «Телеграмма из штаба корпуса была короткой, и через 20 минут передо мной лежал ее текст. Экипаж стоял у ворот моей избы, и я, проверив еще раз правильность расшифрованного текста, отправился на скаковое поле, приказав ехать рысью, чтобы скорее попасть туда. Телеграмма… гласила, что по высочайшему повелению 13 июля объявляется первым днем подготовительного к войне периода. Войскам приказывалось немедленно следовать на свои зимние квартиры. Когда я в начале пятого приехал на скачки и поднялся па судейскую вышку, где находился [начальник дивизии] Новиков и все командиры полков, первый заезд уже стоял на старте. Первым моим желанием было остановить скачки, но потом я решил дать проскакать первому заезду, чтобы не создавать паники. Так и сделал. Зрители и не подозревали, что это последние скачки, что в том же 1914 году на этом поле будет литься кровь, а не греметь музыка и веселье.

Когда закончился первый заезд, я подошел к начальнику дивизии и попросил его спуститься со мной с вышки, чтобы доложить ему очень важную телеграмму. Прочитав Новикову, полученную телеграмму, я высказал соображение, что надо закончить скачки, собрать командиров полков и передать им содержание телеграммы с тем, чтобы сегодня же, 13 июля, в ночь полки выступили на свои постоянные квартиры. Полкам предстояло сделать, около 140 километров. Необходимо было торопиться, чтобы вовремя прибыть на границу. Возбужденный полученным известием, начальник дивизии громогласно с судейской вышки объявил о подготовительном к войне периоде, хотя здесь присутствовали и семьи офицеров, и приглашенные гражданские лица. Новиков в обычном в таких случаях тоне произнес речь о защите веры, царя и отечества. Мне была наука на будущее, как нужно сохранять секреты даже от своего начальства».

О любви к музыке и жене (невестка военачальника, «Факты», 2002):«Борис Михайлович очень любил музыку. Он часами мог слушать классику. К тому же его супруга Мария Александровна обладала изумительным голосом и какое-то время пела в Большом театре. Василевский рассказывал мне, как однажды он пришел к Борису Михайловичу на доклад. Надо сказать, Шапошников был очень собранным и ответственным человеком и вслушивался в каждое слово докладчика. И вдруг посреди доклада Борис Михайлович неожиданно прерывает Василевского: «Простите, Александр Михайлович. Давайте на пару минут прервемся. Сейчас по радио начнется трансляция концерта из Большого театра. Будет петь Мария Александровна. Давайте послушаем». Он включил радио и благоговейно слушал голос супруги».

8 фактов о Борисе Шапошникове:

Супруга маршала Мария Александровна была из разжалованных польских дворян Ледомских, которых после бунта Николай II лишил всех титулов и званий.

В 1950-х годах она помогла невестке Славе Александровне в реабилитации ее отца. Слава вспоминала: «Адъютант Ворошилова встретил меня еще у Спасской башни. Когда я зашла в кабинет знаменитого маршала, меня встретил пожилой мужчина, седой, невысокого роста. Я удивилась, так как представляла этого человека-легенду статным, высоким, вечно молодым. Ворошилов долго смотрел на меня (дело отца у него уже лежало на столе), а потом сказал: «А я помню вашего отца еще по гражданской войне, по Западному фронту». Я поначалу не поверила. Думала, он таким образом хочет расположить меня к себе. Но когда он сказал, что я очень похожа на отца (а я действительно была с ним одно лицо), не выдержала и зарыдала. Ворошилов слово сдержал: отца реабилитировали».

По свидетельству Славы Шапошниковой, кабинет военачальника «был увешан картинами с изображением обнаженных женщин (кисти известных художников) и уставлен большими бронзовыми скульптурами лошадей».

В 1927—1929 годах в издательстве «Военгиз» вышло три книги Бориса Шапошникова «Мозг армии», в которых приводился анализ Первой мировой войны. В советское время эта серия была одним из авторитетных военно-теоретических трудов по Первой мировой.

В 1931 году Реввоенсовет СССР утвердил Шапошникова почетным красноармейцем. В 1935 году получил звание профессора высших военно-учебных заведений.

Был награжден тремя орденами Ленина (1939, 1942, 1945), двумя орденами Красного Знамени (1921, 1944), также имел орден Суворова I степени (1944), два ордена Красной Звезды (1934, 1938), медали. До революции был удостоен ордена Св. Анны IV и III степени (1914, 1915) и II степени с мечами (1916), ордена Св. Станислава III степени с мечами и бантом (1916), Св. Владимира IV степени с мечами и бантом (1914).

Имя военачальника носят улицы в Златоусте, Воронеже, Белебее, Горловке, Иркутске. Также в его честь назван большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота ВМФ России «Маршал Шапошников».

Его невестка Слава Александровна — актриса, в киноэпопее «Освобождение» она сыграла роль жены генерала Марии Александровны.

Материалы о Борисе Шапошникове:

Биография военачальника в Википедии

Биографическая справка ТАСС

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Борис Шапашников «Воспоминания»