02 октября 2017, 16:08
Россия может реструктурировать долг Венесуэлы до конца года
В правительстве России не исключают реструктуризации кредита, выданного Венесуэле, до конца 2017 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает RNS.
«Что касается Венесуэлы, то работа в этом направлении идет, мы ищем взаимоприемлемые варианты для двух стран», — заявил он.
На вопрос, будут ли найдены варианты реструктуризации до конца года, Силуанов ответил: «Не исключено».
В начале сентября глава Минфина сообщил о просьбе Венесуэлы реструктурировать долг перед Россией.
В сентябре 2016 года правительство РФ уже реструктурировала кредит Венесуэле на 2,84 млрд долларов, тогда, в частности, были перенесены сроки части выплат.
Обсудите в соцсетях
Loading...
Новое