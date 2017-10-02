Россия может реструктурировать долг Венесуэлы до конца года

В правительстве России не исключают реструктуризации кредита, выданного Венесуэле, до конца 2017 года. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает RNS.

«Что касается Венесуэлы, то работа в этом направлении идет, мы ищем взаимоприемлемые варианты для двух стран», — заявил он.

На вопрос, будут ли найдены варианты реструктуризации до конца года, Силуанов ответил: «Не исключено».

В начале сентября глава Минфина сообщил о просьбе Венесуэлы реструктурировать долг перед Россией.

В сентябре 2016 года правительство РФ уже реструктурировала кредит Венесуэле на 2,84 млрд долларов, тогда, в частности, были перенесены сроки части выплат.