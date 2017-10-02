«Сколково» предлагает переписать законодательство в области цифровой экономики

В течение прошедшего месяца 14 тематических рабочих групп работали над проектом плана мероприятий по нормативному регулированию «цифры». Результат работы представил Центр компетенций по нормативному регулированию цифровой экономики, функционирующий под руководством Фонда «Сколково» в рамках Автономной некоммерческой организации (АНО) «Цифровая экономика»: эксперты предложили устранить более 250 законодательных ограничений, препятствующих развитию цифровой экономики.

«Возможности автоматизированного сбора и обработки больших данных в экономической сфере позволяют существенным образом модернизировать многие процессы государственного управления в сфере цифровой экономики. Формирование максимально благоприятной среды для цифрового бизнеса может быть обеспечено за счет перестройки процессов управления изменениями в нормативном регулировании отраслей экономики, в которых цифровые технологии приведут к опережающему росту создаваемой добавленной стоимости и качества жизни россиян, - комментирует проект Сергей Израйлит, директор Департамент развития и планирования Фонда «Сколково». - Основное направление радикального изменения «дружественности» государства к компаниям, ведущим цифровой бизнес, заключается в многократном изменении скорости управления изменениями. Цифровые механизмы оформления условий сделки с помощью машиночитаемого языка позволяют сколь угодно детально уточнять обязательства сторон. Каждое положение нормативных актов, регулирующих особенности ведения бизнеса в отрасли, может быть соотнесено с объемом финансовых транзакций, проводимых на основе этого положения. В случае полной оцифровки лицам, принимающим решения, будет доступна информация об объемах рынков по каждому из положений, а также сведения о попадающих «под удар» видах бизнеса в случае изменений нормативного акта».

В подготовке предложений приняли участие более 300 экспертов из крупнейших компаний (МТС, Сбербанк, Росатом, МегаФон, 1С, Яндекс, Киви, Альфа-банк, Газпромбанк, Abbyy, Deloitte, Ростелеком, ВымпелКом, Baker McKenzie, Dentons и др.), а также НИУ Высшая школа экономики и РАНХиГС.

Чтобы устранить выявленные препятствия предполагается сформировать три концепции - первоочередных, среднесрочных и комплексных мер. Среди направлений правовых изменений заявлено выявление новых правовых понятий и институтов (электронные документы, электронная форма сделок, смарт-контракты); формирование цифровой среды доверия (вопросы идентификации субъектов правоотношений и юридических фактов); обработки данных и регулирования интернета вещей; прав на результаты интеллектуальной деятельности; ответственности искусственного интеллекта и т.д. Предложена разработка единой стратегии развития робототехники и киберфизических систем. Также предусматривается разработка рамочных законопроектов по беспилотным транспортным средствам. Проект плана предполагает внесение изменений в более чем 10 законодательных кодексов РФ. По сути, предстоит пересмотр всей российской правовой базы.

Сейчас проект плана мероприятий поступил на рассмотрение в Рабочую группу АНО «Цифровая экономика» по нормативному регулированию, далее он будет рассматриваться в Министерстве экономического развития РФ. Утверждение плана ожидается в декабре на Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности под председательством Д.А. Медведева.