ФСБ задержала в московском регионе «глубоко законспирированную» ячейку ИГ

В ходе спецоперации на территории московского региона ФСБ задержала членов «глубоко законспирированной» ячейки запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным чекистов, в сентябре 2017 года ячейка планировала совершить «резонансные террористические акты» — устроить взрывы в местах массового скопления людей и на транспортных объектах.

Членами ячейки были жители Северо-Кавказского региона, руководство организацией осуществляли иностранные эмиссары.

«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств», — отмечается в релизе.

Операция по задержанию прошла 30 сентября.