Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
2 октября 2017, понедельник, 14:01
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

Нетрезвая тюменская пенсионерка опрокинула «Ниву» и сломала ребра
Проезд по мосту Мельникайте откроют в ближайшие выходные
Жертвами стрелка в Вегасе стали 20 человек
Россельхознадзор — тюменцам: не покупайте сало на трассах и остановках
Бомжа-поджигателя отправили в колонию
В Тюмени ищут водителей, сбивших двух школьниц
Кто будет премьер-министром? Сергея Собянина снова «сватают»
Водитель-новичок устроил массовое ДТП на Малыгина — пострадали трое взрослых и ребенок
В Тюменской области сбили велосипедиста. Он умер в больнице
Названа десятка самых дешевых автомобилей России
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
02 октября 2017, 11:38
«Исламское государство» Московская область терроризм ФСБ

ФСБ задержала в московском регионе «глубоко законспирированную» ячейку ИГ

Сотрудник ФСБ
Сотрудник ФСБ
фото: sibdepo.ru

В ходе спецоперации на территории московского региона ФСБ задержала членов «глубоко законспирированной» ячейки запрещенной в стране террористической организации «Исламское государство» (ИГ). Об этом сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным чекистов, в сентябре 2017 года ячейка планировала совершить «резонансные террористические акты» — устроить взрывы в местах массового скопления людей и на транспортных объектах.

Членами ячейки были жители Северо-Кавказского региона, руководство организацией осуществляли иностранные эмиссары.

«В ходе проведенных мероприятий все члены ячейки задержаны. В местах их проживания обнаружены и изъяты два готовых к применению самодельных взрывных устройства большой мощности, два пистолета ПМ-9мм, две гранаты РГД-5, средства связи, а также другие предметы, необходимые для изготовления взрывных устройств», — отмечается в релизе.

Операция по задержанию прошла 30 сентября.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Джозеф Ломбардо
Полиция объявила в розыск подругу стрелка из Лас-Вегаса
Лауреаты Нобелевской премии 2017 года по медицине
Нобелевская премия по медицине досталась за изучение суточных биоритмов
Владимир Путин и Дмитрий Песков
Кремль отказался оценивать действия полиции Испании в Каталонии
Сотрудник ФСБ
ФСБ задержала в московском регионе ячейку ИГ
Сергей Михайлов
Суд обязал Навального удалить статью о подарке Путина бизнесмену Михайлову
Архив новостей

Самое читаемое

Рамазан Абдулатипов
Две отставки
Юрий Хабаров
Минобороны умолчало о гибели двух военных РФ в Сирии
Павел Дуров
Расшифровать Telegram
Наталья Поклонская с иконой Николая II. Сиферополь, 9 мая 2016 года
Поклонская рассказала о личном общении с Николаем II
Максим Топилин
Топилин пообещал «серьезно высокую» индексацию пенсий
13:58 Кремль отказался оценивать действия полиции Испании в Каталонии
13:47 При стрельбе в Лас-Вегасе погибло 50 человек
13:45 За независимость Каталонии высказались более 100% избирателей
13:20 Хантсман вручил Рябкову копии верительных грамот
12:57 Нобелевская премия по медицине досталась за изучение суточных биоритмов

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Борис Шапошников
Борис Михайлович Шапошников
2 октября 1882 года родился Борис Шапошников, маршал Советского Союза.
12:51 МИД показал кадры «незаконного проникновения» в здание бывшего консульства в США
12:40 Минпромторг заказал операционную систему для самолетов МС-21
12:24 Полиция объявила в розыск подругу стрелка из Лас-Вегаса
12:11 Суд обязал Навального удалить статью о подарке Путина бизнесмену по кличке Михась
12:07 В Судане найдены древнейшие образцы культурного сорго
11:55 Более 100 тысяч клиентов британской авиакомпании не могут вернуться домой
11:50 Жертвами стрельбы на фестивале в Лас-Вегасе стали 20 человек
11:38 ФСБ задержала в московском регионе «глубоко законспирированную» ячейку ИГ
11:22 Мэрилин Мэнсон отменил гастроли из-за рухнувших на концерте декораций
11:19 Минфин пообещал помочь регионам с долгами
11:00 Полиция нейтрализовала стрелка с фестиваля в Лас-Вегасе
10:45 Сумчатых волков в Австралии погубили климатические изменения
10:42 Омский губернатор попрощался с подчиненными
10:34 ЦБ отозвал лицензию у «Темпбанка»
10:28 Социологи сообщили о высоком страхе перед терактами среди россиян
10:05 Иностранные сервисы связи могут уйти из России из-за «пакета Яровой»
09:51 На кантри-фестивале в Лас-Вегасе при стрельбе ранены десятки человек
09:47 Связанная с окружением Путина компания стала одним из главных поставщиков РЖД
09:46 В Приморье возобновили рассмотрение заявок на «дальневосточный гектар»
09:41 Депутаты предложили смягчить законопроект о запрете хостелов в жилых домах
09:32 В Москву прибыл новый посол США Джон Хантсман
09:16 В конгресс США поступят данные Facebook о влиянии России на выборы
09:04 «ВКонтакте» ограничила прослушивание музыки в приложениях
08:49 Долг «Вим-Авиа» составил 10 миллиардов рублей
08:36 ИГ взяло на себя ответственность за нападение в Марселе
08:22 СМИ сообщили об отставке глав Орловской области и Коми
08:15 В Каталонии 90% участников плебисцита проголосовали за независимость
01.10 20:57 СМИ сообщили о нападении на пограничников в Курской области
01.10 20:44 В США умер лауреат «нобелевки по математике» из России
01.10 20:24 Андрею Малахову включили отопление после твита Собянину
01.10 20:04 В гостинице «Москва» в центре столицы вспыхнул пожар
01.10 19:51 «Барселона» одержала символичную победу в Примере
01.10 19:30 СМИ назвали кандидатов в губернаторы Омской области
01.10 19:08 Умер владелец The New Yorker и Vanity Fair
01.10 18:52 Явка на референдуме в Каталонии превысила 50%
01.10 18:34 Трамп попросил госсекретаря не тратить время на «человека-ракету»
01.10 18:12 В МИД РФ сочли запредельной ситуацию с российскими СМИ в США
01.10 17:51 «Барселона» не пустила зрителей на матч из-за ситуации в Каталонии
01.10 17:33 Российский полковник умер от полученных в Сирии ранений
01.10 17:13 В Якутии введен режим ЧС
01.10 16:55 Жертвами атаки на вокзале в Марселе стали двое
01.10 16:39 Число пострадавших в столкновениях в Каталонии достигло 337 человек
01.10 16:10 Замглавы Европарламента признала референдум в Каталонии легитимным
01.10 15:37 В Крыму анонсировали визит украинской делегации
01.10 15:13 Власти Испании насчитали девять пострадавших полицейских в Каталонии
Apple Boeing Facebook Google iPhone IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter Абхазия аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Аркадий Дворкович Арктика Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов борьба с курением Бразилия Валентина Матвиенко вандализм Ватикан ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы ВЦИОМ выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы Вячеслав Володин гаджеты газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток декларации чиновников деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Евровидение Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Ингушетия Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение Конституционный суд Конституция кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика Ленинградская область лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия Мария Захарова МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минсельхоз Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минэнерго Минюст «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС мобильные приложения Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка Мурманская область МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» недвижимость некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН ОПЕК оппозиция опросы оружие отставки-назначения офшор Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко пищевая промышленность погранвойска пожар полиция Польша похищение Почта России права человека правительство Право правозащитное движение православие «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край Продовольствие происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Республика Карелия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос «Роснефть» Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Полонский Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид Счетная палата США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии Трансаэро транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство уголовный кодекс УЕФА Узбекистан Украина Условия труда фармакология ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство цензура Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦРУ ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола эволюция Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Якутия Яндекс Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129090, г. Москва, Проспект Мира, дом 19, стр.1, пом.1, ком.5
Телефон: +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.