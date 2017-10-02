«Законспирированной ячейкой» ИГ оказались два брата из Дагестана

Мещанский районный суд Москвы арестовал до 30 ноября Магомедхабиба Гаджиева и Нурлана Махсудова, которых подозревают в подготовке терактов по заданию запрещенной в стране группировки «Исламское государство» (ИГ). Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

По данным источника агентства в силовых структурах, арестованные являются братьями, им 19 и 22 года. В Москву они приехали из Дагестана, работали сторожами на стройке.

Как сегодня сообщила ФСБ, в ходе спецоперации 30 сентября спецслужбе удалось задержать членов «глубоко законспирированной ячейки» ИГ.

В их доме были обнаружены самодельные взрывные устройства большой мощности, два пистолета ПМ и гранаты РГД-5.