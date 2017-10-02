Полиция объявила в розыск подругу стрелка из Лас-Вегаса
Полиция Лас-Вегаса объявила в розыск подругу мужчины, устроившего стрельбу на кантри-фестивале, в результате которой погибли не менее 20 человек, еще более 100 пострадали.
Об этом сообщил на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо, передает CNN.
В розыск объявлены две машины подозреваемых — Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica с номерами штата Невада.
По словам шерифа, стрелок был местным жителем, его имя не приводится. Имя его подруги — Марилоу Дэнли. По словам шерифа, она не является подозреваемой, но полицейским «было бы интересно с ней поговорить».
Briefing with @Sheriff_LVMPD regarding the Strip shooting. At least 20 dead, 100 injured. The shooter was local. pic.twitter.com/CzxRl9Oagw— LVMPD (@LVMPD) 2 октября 2017 г.
Также Ломбардо заявил, что во время стрельбы на фестивале погибли двое полицейских, которые не были при исполнении.
Мосент начала стрельбы попал на видео и разошелся по соцсетям.
Video courtesy of Drew Akioshi. He was attending the concert at mandalay bay when shooting started. pic.twitter.com/mbyh9Y387q— David Sakach (@davidsakach) 2 октября 2017 г.