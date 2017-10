Полиция объявила в розыск подругу стрелка из Лас-Вегаса

Полиция Лас-Вегаса объявила в розыск подругу мужчины, устроившего стрельбу на кантри-фестивале, в результате которой погибли не менее 20 человек, еще более 100 пострадали.

Об этом сообщил на пресс-конференции шериф города Джозеф Ломбардо, передает CNN.

В розыск объявлены две машины подозреваемых — Hyundai Tucson и Chrysler Pacifica с номерами штата Невада.

По словам шерифа, стрелок был местным жителем, его имя не приводится. Имя его подруги — Марилоу Дэнли. По словам шерифа, она не является подозреваемой, но полицейским «было бы интересно с ней поговорить».

Briefing with @Sheriff_LVMPD regarding the Strip shooting. At least 20 dead, 100 injured. The shooter was local. pic.twitter.com/CzxRl9Oagw