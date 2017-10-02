ФБР не нашло связи стрелка из Лас-Вегаса с ИГ

Федеральное бюро расследований США не нашло связи между жителем Невады, расстрелявшим людей в Лас-Вегасе, и группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом заявил представитель ФБР, сообщает New York Post.

Ранее сегодня группировка заявила, что 64-летний Стивен Пэддок, открывший стрельбу по участникам музыкального фестиваля «Route 91» в Лас-Вегасе, недавно принял ислам и стал «солдатом ИГ».

По данным полиции, в результате стрельбы погибли не менее 58 человек, еще 515 получили ранения и травмы, сообщил местный шериф Джозеф Ломбардо.

Пэддок стрелял из автоматического оружия из окна своего гостиничного номера. После он покончил с собой.