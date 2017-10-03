Замглавы СК Москвы отстранен из-за дела о смерти ребенка

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин временно отстранил от исполнения служебных обязанностей заместителя руководителя московского следственного управления ведомства Сергея Яроша. Причиной, как уточнила официальный представитель СКР Светлана Петренко, стало слишком затянувшееся расследование одного из дел.

Жалобы на волокиту в СУ СКР по Москве были поданы в «приемной» Бастрыкина в социальной сети «ВКонтакте» и затрагивали расследование дела о смерти ребенка, говорится в сообщении пресс-службы следственного ведомства.

По словам Петренко, одно из писем поступило в конце сентября «от женщины, которая три года назад потеряла сына, как она полагает — вследствие врачебной ошибки». По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело, его расследование длится уже больше полутора лет.

Теперь центральный аппарат СКР по особому поручению Бастрыкина оценивает «ход и объективность расследования» и проводит служебную проверку в отношении всех причастных к делу следователей. Ярош отстранен именно на время проведения этих проверок.

Напомним, замглавы СУ СКР по Москве был назначен на этот пост полтора года назад. Интернет-приемная руководителя Следственного комитета России начала функционировать «ВКонтакте» 21 июня нынешнего года. Там нельзя выставлять сообщения на всеобщее обозрение, вывешивая их на «стену», — формат сводится к отправке личных сообщений напрямую главе СКР.