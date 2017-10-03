Эксперты назвали провал трехлетних поисков MH370 непостижимым

Трехлетние поиски малайзийского авиалайнера Boeing 777-200, который в ночь на 8 марта 2014 года пропал на рейсе MH370 (из Куала-Лумпура в Пекин), так и не дали результата, говорится в итоговом докладе Бюро по безопасности на транспорте Австралии (ATSB).

Его сотрудники при этом утверждают, что теперь шансы на установление местонахождения обломков самолета, в крушении которого сомнений уже давно не осталось, повышаются – вернее, возросла предположительная точность прогнозов на этот счет.

Поисковики считают, что MH370 разбился в южной части Индийского океана, поэтому в течение прошедших лет они пытались установить более точное место крушения. «Мы глубоко сожалеем, что у нас не получилось обнаружить ни самолет, ни 239 пропавших человек на борту», — написали авторы доклада, подчеркнув, что в поисках принимали участие «сотни преданных профессионалов из множества организаций со всего мира».

«Понимание того, где может находиться MH370, сейчас лучше, чем было когда-либо», — утверждается в докладе: оказывается, до начала нынешнего года поисковики исследовали свыше 120 тыс. кв. км морского дна и смогли сузить поиски до зоны в 25 тыс. кв. км. По мнению Бюро, то, что самолет не удалось найти там до сих пор, — «непостижимо».

При этом малайзийское правительство продолжает расследование катастрофы и не собирается его прекращать до тех пор, пока не будет найдено точное место крушения авиалайнера.