17 из 21 члена совета ВАК проголосовали за лишение Мединского степени

17 из 21 члена Экспертного совета Высшей аттестационной комиссии (ВАК) по истории и археологии, рассматривавшего диссертацию министра культуры РФ Владимира Мединского, проголосовали за лишение главы Минкульта степени доктора наук, сообщает РИА Новости.

Член совета из Высшей школы экономики, доктор исторических наук Олег Будницкий уточнил: «За — 17, против — 3, при одном воздержавшемся. Эти сведения были сообщены представителям диссертанта по их просьбе.

В пресс-службе Минкультуры сообщили, что совет ВАК на заседании рекомендовал лишить Мединского степени доктора исторических наук, но подчеркнули, что это промежуточное решение, поскольку «последнее слово остается за президиумом ВАК и министерством образования».

Заседание президиума ВАК должно состояться 20 октября, сообщил источник РИА Новости.

Напомним, 2 октября комиссия ВАК предложила лишить главу Минкульта ученого звания вопреки решению диссертационного совета. Комиссия сочла диссертацию неоригинальной и основанной на ненаучной методологии. Сам Владимир Мединский комментировать решение ВАК отказался.

3 октября глава Минобрнауки Ольга Васильева сообщила, что рассмотрение вопроса о его диссертации произойдет через две-три недели. Она также отметила, что Мединский в своей работе представил «полемическую историю, которая должна быть».