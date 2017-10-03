Дмитрия Энтео выгнали из движения «Божья воля»

Активиста и основателя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) отстранили от деятельности организации, написала на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новым единоличным руководителем «Божьей воли».

По словам Одеговой, Энтео «сдружился с нераскаянными богохульниками» из группы Pussy Riot и «стал проводить с ними совместные акции в рамках движения "Божья воля", где они глумились над Священным Писанием».

«Расцениваю его действия как предательство движения "Божья воля" и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения», – указала активистка.