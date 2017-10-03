03 октября 2017, 17:18
Дмитрия Энтео выгнали из движения «Божья воля»
Активиста и основателя движения «Божья воля» Дмитрия Цорионова (Энтео) отстранили от деятельности организации, написала на своей странице в Facebook Людмила Одегова, называющая себя новым единоличным руководителем «Божьей воли».
По словам Одеговой, Энтео «сдружился с нераскаянными богохульниками» из группы Pussy Riot и «стал проводить с ними совместные акции в рамках движения "Божья воля", где они глумились над Священным Писанием».
«Расцениваю его действия как предательство движения "Божья воля" и людей, которые, доверившись Дмитрию Цорионову, сделали его главой и лицом нашего движения», – указала активистка.
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