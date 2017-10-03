ЕСПЧ присудил НГ компенсацию за публикацию про гибель подлодки «Курск»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял сторону «Новой газеты» в деле о нарушении права на свободу самовыражения. Изданию присуждена компенсация в размере 3388 евро, а корреспонденту Елене Милашкиной — 2170 евро.

В решении ЕСПЧ указывается, что российские суды исходили из ошибочного предположения, согласно которому «честь и достоинство во всех случаях превосходит право на самовыражение».

В декабре 2005 года Басманный суд Москвы рассмотрел иск экспертов Миноброны РФ в адрес «Новой газеты». Истцы требовали опровергнуть сведения, опубликованные в статье о гибели подлодки «Курск», и порочащие одного из них. Суд встал на их сторону, и обязал издание выплатить 50 тысяч рублей, а корреспондента — семь тысяч.

«Новая газета» утверждала, что заключение экспертов Минобороны позволило офицерам ВМФ уйти от ответственности за ненадлежащим образом проведенную спасательную операцию. Издание также писало, что часть команды пережила взрыв одной из торпед «Курска» и сигналы SOS были слышны еще два дня после затопления субмарины.