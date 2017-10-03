ЕСПЧ присудил компенсацию приговоренному за экстремизм россиянину

Станислав Дмитриевский — один из первых граждан РФ, осужденных в России по статье о разжигании ненависти либо вражды (ст. 282 УК), — дождался решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по поданной им жалобе. Судьи решили, что Россия должна выплатить Дмитриевскому 13,6 тысячи евро в качестве компенсации, передает РБК.

Дело на россиянина было заведено в 2005 году Нижегородской прокуратурой, которая усмотрела призывы к насильственному свержению конституционного строя в обращениях лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева и Аслана Масхадова, опубликованных газетой «Право-защита». Ее главным редактором являлся Дмитриевский.

Сначала дело было возбуждено по статье о призывах к экстремистским действиям (ст. 280 УК), потом переквалифицировано на разжигание ненависти либо вражды (ст. 282 УК). Приговор Дмитриевскому вынесли в феврале 2006 года — два года условно и четырехлетний испытательный срок. После этого осужденный обратился в ЕСПЧ.

В своем заявлении Дмитриевский обвинил Советский суд Нижнего Новгорода в нарушении ст. 10 Европейской конвенции о свободе выражения мнения и ст. 6 и 13 того же документа — о справедливом суде и эффективных средствах правовой защиты. По словам самого подателя жалобы, его судебное преследование было мотивировано стремлением препятствовать объективному освещению конфликта в Чеченской республике.

Российская сторона в ЕСПЧ упирала на то, что нельзя считать высказывания лиц, осужденных за тяжкие уголовные преступления, «объективным освещением конфликта». Действия властей в отношении Дмитриевского представители РФ на судебном процессе охарактеризовали как необходимые для «защиты прав и интересов многонационального населения» страны.