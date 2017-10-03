Испания выдаст российского программиста США

Национальная судебная коллегия Испании согласилась экстрадировать обвиняемого в киберпиратстве россиянина Петра Левашева, сообщает Reuters.

Обвинение считает, что через ботнет Kelihos он взломал несколько тысяч компьютеров, рассылал вирусы и собирал личные данные пользователей. Кроме того, ему инкриминируется участие в хакерских атаках во время выборов в президенты США.

Левашев ранее заявлял, что в случае выдачи его американским властям он подвергнется насильственному введению наркотиков для получения необходимой информации. Программист также высказал предположение, что в течение года будет убит в тюрьме или появятся сведения о его самоубийстве.

Петр Левашев был задержан весной 2017 года в Барселоне. Российские власти просили передать программиста им, так как у него был доступ к гостайне.